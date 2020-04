Casa Bianca: Macron d'accordo con Trump su necessità di riformare Oms

In precedenza il presidente statunitense Donald Trump aveva tagliato i finanziamenti per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, accusandola di "essere filo-cinese" e affermando che "migliaia di vite si sarebbero potute salvare se l'Oms avesse fatto il suo lavoro".

Il presidente americano Donald Trump e il capo di Stato francese Emmanuel Macron sono entrambi d'accordo sulla necessità di riformare l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dichiarato il vice direttore dell'ufficio stampa della Casa Bianca Judd Deere a margine di una conversazione telefonica tra i due leader.

I due presidenti hanno auspicato una riunione al più presto con i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per discutere la reazione alla pandemia di coronavirus.

Inoltre Trump e Macron hanno discusso "critiche questioni regionali e bilaterali", ha osservato Deere.

Le parti hanno inoltre parlato degli "sviluppi positivi nella lotta contro la pandemia di coronavirus e dei progressi verso la riapertura delle economie mondiali".

Il presidente americano Donald Trump aveva precedentemente annunciato lo stop ai finanziamenti da parte degli Stati Uniti a beneficio dell'Oms che secondo l'inquilino della Casa Bianca non avrebbe fornito informazioni sul coronavirus in modo tempestivo e non avrebbe fatto capire la vera realtà della situazione alla comunità mondiale.

A sua volta il premier italiano Giuseppe Conte aveva ribadito il pieno sostegno di Roma all'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla lotta contro il nuovo coronavirus ma più in generale a tutte le sue attività mentre partecipava alla presentazione della piattaforma dell'Oms contro COVID-19.

Invece Mosca vede negli attacchi all'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) la volontà di alcuni Paesi di giustificarsi per le loro tardive e insufficienti misure per combattere il coronavirus, aveva affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.