Politico russo dopo incontro con inviato Corea del Nord: nessuna conferma su salute di Kim Jong-un

Sui media circolano voci contrastanti riguardo la salute del leader nordcoreano, con alcuni rapporti che suggeriscono che Kim è in uno stato vegetativo o addirittura morto. Queste speculazioni sono emerse a causa dell'assenza di Kim da eventi ufficiali di alto profilo.

Le speculazioni sulla salute di Kim Jong-un non possono essere verificate ed è presto per saltare alle conclusioni, ha detto domenica il politico russo Kazbek Taysaev dopo i suoi colloqui con il nuovo ambasciatore nordcoreano in Russia.

"Abbiamo discusso di questo argomento con l'ambasciatore e non ho ricevuto alcuna conferma di tali indiscrezioni. Solo la dichiarazione ufficiale delle autorità di Pyongyang può essere vista come una conferma, ma prima di allora vorrei mettere in guardia dal trarre conclusioni e citare qualsiasi informazione non confermata", ha detto il legislatore.

All'inizio di questa settimana il Daily NK ha riferito che il leader nordcoreano aveva subito un intervento chirurgico al cuore il 12 aprile. La sua assenza dalle celebrazioni in occasione dei giorni del compleanno di suo nonno in seguito ha suscitato voci sul suo stato di salute. La CNN in seguito ha citato funzionari statunitensi senza nome affermando che le preoccupazioni sulla salute di Kim erano credibili.

Più tardi, il New York Post ha citato il vicedirettore della televisione satellitare Hong Kong HKSTV, che a sua volta ha citato una "fonte molto solida", affermando che Kim era morto. Inoltre, il settimanale giapponese Shukan Gendai ha affermato che Kim è in uno "stato vegetativo" dopo aver subito un intervento al cuore all'inizio di questo mese.

Non vi è stato alcun commento ufficiale su queste speculazioni da parte della Corea del Nord, mentre i media statali nordcoreani continuano a riferire sulle attività del presidente.