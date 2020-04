Sondaggio politico, la Lega perde il 5,7%, il M5s guadagna il 3,3%

La Lega per Salvini Premier rischia il primato di primo partito d'Italia nel nuovo sondaggio politico, mentre il Pd e il M5s raccolgono quanto perso dal centrodestra.

Secondo l’ultimo sondaggio politico la Lega perderebbe il -5,7% delle intenzioni di voto, che verrebbero invece catturati dal Movimento 5 stelle che salirebbe del +3,3%.

Sono questi i dati forniti da Ipsos al Corriere della Sera, nell’ultimo sondaggio politico appena pubblicato, che mostra quindi uno scenario mutato nel sentimento degli italiani nei confronti dei partiti.

La Lega per Salvini Premier retrocede al 25,4% dei consensi e il M5s sale al 18,6%, un risultato per i grillini che non si vedeva dalle elezioni europee del 2019.

Bene anche il Pd che sale al 21,3% (+0,7%) e si avvicina a quel testa a testa Lega – Pd, che in uno scenario ipotetico di elezioni politiche anticipate potrebbe rappresentare il vero confronto tra due visioni dell’Italia del futuro prossimo.

Fratelli d’Italia raggiunge il 14,1% delle intenzioni di voto secondo Ipsos, mentre Forza Italia sale al 7,5% (+0,7%) guadagnando posizioni, forse grazie a una posizione più collaborativa con il governo in questa fase di emergenza.

Il Governo piace sempre di più

Piace sempre più l’azione di governo che sale al 58% e al massimo è anche il gradimento per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il cui operato è apprezzato dal 66% degli intervistati.

Riaprire

Per quanto riguarda la riapertura delle attività produttive, il 49% degli italiani è a favore e solo il 37% vorrebbe prolungare la chiusura per evitare il contagio.

In questo caso c’è stata una vera inversione di tendenza rispetto al mese di marzo, quando la maggioranza degli italiani si esprimeva a favore della chiusura per ragioni sanitarie.