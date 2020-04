Biden afferma che Trump proverà a rinviare le elezioni presidenziali statunitensi

L'ex vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden, il più probabile candidato presidenziale del Partito Democratico, ritiene che Donald Trump proverà a rinviare le elezioni presidenziali previste per novembre, secondo il New York Post.

Il presunto candidato democratico, Joe Biden, ha dichiarato giovedì che crede che Donald Trump proverà a rinviare le elezioni presidenziali a novembre a causa della pandemia del coronavirus.

"Ricordate le mie parole, penso che proverà in qualche modo a ritardare le elezioni, escogitare qualche motivo per cui non potranno svolgersi", ha detto Biden durante una campagna online per raccogliere fondi per la campagna elettorale.

Biden di fatto è diventato il candidato democratico alle elezioni presidenziali dopo che tutti i suoi avversari nelle primarie si sono ritirati. Ora dovrebbe essere ufficialmente approvato come candidato unico al Congresso del Partito Democratico in agosto. Alle elezioni generali del 3 novembre, il candidato democratico si sfiderà con il presidente repubblicano in carica, Donald Trump, che vuole essere eletto per un secondo mandato di quattro anni, riporta il New York Post.

L'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo ha dichiarato l'infezione del COVID-19 una pandemia. Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, il numero di vittime del coronavirus COVID-19 negli Stati Uniti ha raggiunto 51.342, un totale di 909.116 persone sono state infettate nel paese.