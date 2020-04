Conte non molla e ribadisce no a Mes

Secondo il presidente del Consiglio, per uscire fuori dalla crisi socio-economica provocata dalla pandemia di coronavirus l'Europa ha bisogno di tutta la sua potenza di fuoco.

Il capo del governo italiano è tornato a parlare con un media tedesco, questa volta con Sueddeutsche Zeitung, per difendere e spiegare la posizione di Palazzo Chigi a Bruxelles in merito agli aiuti economici da mettere sul piatto per affrontare le conseguenze socio-economiche della pandemia di coronavirus.

Innanzitutto ha messo in chiaro perché non gradisce lo strumento del Mes: secondo Conte, in Italia ha una cattiva fama, alla luce dell'esperienza greca.

"Non abbiamo dimenticato che ai greci, durante l'ultima crisi finanziaria, sono stati pretesi sacrifici inaccettabili per ottenere i prestiti", ha rilevato il premier.

Il presidente del Consiglio ha poi delineato come l'Europa dovrebbe affrontare la crisi socio-economica.

"Alla Ue serve tutta la sua potenza di fuoco" per reagire alla crisi economica generata dal coronavirus, ha ribadito Conte il sostegno all'emissione di titoli comuni, aggiungendo che stiamo affrontando "il più grande shock" del Dopoguerra a cui l'Europa unita "deve dare una risposta".

Conte ha poi lanciato una critica proprio alla Germania, accusandola di avere poco spirito comunitario e guardare ai propri interessi.

"Ha il bilancio commerciale superiore a quanto prevedano le regole Ue" e anziché trainare gli altri Paesi come una locomotiva agisce da "freno per l'Europa".

Infine è tornato sulle scuse della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, dichiarando di aver apprezzato il gesto.

"È indiscutibile: l'Italia è stata lasciata sola... anche Ursula von der Leyen ha porto le scuse per questo a nome dell'Unione Europea, nell'Europarlamento. Devo dire che ho molto apprezzato questo gesto".

Ricordiamo che il prossimo 23 aprile si riunirà il Consiglio Europeo con i capi di governo per deliberare la forma degli aiuti della Ue dopo il consenso raggiunto dall'Eurogruppo e il voto dell'Europarlamento.