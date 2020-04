Slitta ancora il Decreto Aprile, mancano coperture e si tratta ancora nella maggioranza

Il decreto di aprile potrebbe non essere approvato la prossima settimana come aveva anticipato il sottosegretario Baretta quest’oggi.

Secondo quanto riportato dall’Adnkronos al Ministero dell’Economia si continua a lavorare sul decreto ma non tutto è pronto.

In particolare la relazione sullo scostamento di bilancio non entrerà nel Dl, ma dovrebbe poi essere presentato al Parlamento insieme al Documento di economia e finanza.

Sul reddito di emergenza l’accordo nella maggioranza c’è e l’assegno dovrebbe aggirarsi su una somma non distante da quella prevista per il reddito di cittadinanza e quindi circa 500 euro.

Per quanto riguarda gli indennizzi alle partite iva e agli indipendenti non c’è pieno accordo. Oltre all’ipotesi degli 800 euro ci sarebbe quella della sospensione delle tasse. Ma il M5s non è d’accordo con questa ultima ipotesi e, forse per la prima volta, si ritrova sulla stessa linea di Italia Viva: insieme chiedono soldi veri da mettere nei conti correnti.

Intanto oggi l’Inps ha annunciato che 3,1 milioni di richiedenti hanno ricevuto l’indennizzo di 600 euro di marzo.

I fondi europei regionali

Sui fondi europei regionali ci sarebbero dei problemi, perché il governo li voleva probabilmente avocare a sé per gestirli come meglio credeva, dal momento che l’Ue ha dato il consenso allo spostamento dei fondi da una regione all’altra, ma dalla riunione con i presidenti di regione in corso in videoconferenza, Conte deve aver ricevuto un no fermo.

Quei fondi ora servono a tutti più di prima. A Conte mancano quindi 7 miliardi di euro all’appello, riporta l’Adnkronos.

L’opposizione sconcertata

Secondo l’Adnkronos la Lega è preoccupata e sconcertata per le lentezze del governo e le lungaggini che stanno facendo slittare provvedimenti e misure urgenti.

“Il decreto di aprile incredibilmente arriverà solo a maggio”, avrebbero detto le fonti all’Adnkronos, citando i malumori nella Lega.