Crimi sulle riaperture frena: ‘Dobbiamo aspettare come evolve la situazione’

Crimi dice alt alle riaperture dal 4 maggio, bisogna andare piano e chiedere prima al comitato tecnico-scientifico e alle parti sociali e solo dopo la politica prenderà le sue decisioni. Il Mes? No.

Vito Crimi, capo a interim del M5s, frena sulle riaperture a partire dal 4 di maggio, oggi non si può dire che sia “una data sicura” afferma intervenendo a In viva voce su Radio Rai.

“Credo – ha detto Crimi – che dobbiamo aspettare per vedere come evolve la situazione”.

Prima dobbiamo sentire cosa ne pensa il comitato tecnico-scientifico, quindi il parere delle parti sociali e poi la politica trarrà le sue conclusioni.

“Una riapertura affrettata avrebbe conseguenze eccessivamente negative”, dice ancora Crimi.

Le regioni del Nord hanno già il master plan pronto

Oggi Zaia ha detto in conferenza stampa che la Regione Veneto ha già il masterplan pronto e quest’oggi alle 15.00 lo ha presentato alle parti sociali del Veneto per una riapertura in sicurezza delle attività produttive.

Matteo Salvini è stato in Regione Lombardia questa mattina per discutere del piano di riapertura della regione.

Matteo Renzi a più riprese ha chiesto che si riparta perché non si muore solo di Covid-19, ma anche di fame.

Crimi sul Mes

Conte ha il mandato di ottenere dall’Europa uno strumento economico condiviso capace di affrontare la crisi economico-finanziaria in atto.

“Emissione di debito condiviso quindi, ma anche bisogna insistere perché la Bce svolga un ruolo molto più incisivo”, ha detto Crimi a Rai Radio 1.

E sul Mes ribadisce la posizione del partito, si tratta di uno strumento “assolutamente inadeguato”, anche perché ha risorse molto limitate rispetto “a quello che serve” e quindi “mi sembra anacronistico parlarne”.