Salvini sull’inchiesta al Pio Albergo Trivulzio: Inchiesta a fine emergenza non ora

Matteo Salvini interviene sull'inchiesta in corso al Pio Albergo Trivulzio di Milano e sulle inchieste che coinvolgono gli altri centri per anziani. Vanno fatte a fine emergenza con commissione d'inchiesta.

Matteo Salvini crede che l’inchiesta contro il Pio Albergo Trivulzio di Milano e le altre case di riposo dove muoiono migliaia di residenti, sia da fare alla fine dell’emergenza e non ora. Lo ha detto ieri sera a Dritto e Rovescio su Rete 4.

Rivolgendosi al ministero della Salute, consiglia di non mandare gli ispettori ma di inviare tamponi e mascherine per aiutare i medici.

“Poi quando non ci saranno più bare da trasportare altrove si vedrà”, dice Salvini riferendosi alle indagini in corso e partire un po’ in tutta Italia.

Secondo Salvini servirà una commissione di inchiesta nazionale per capire chi ha fatto e chi non ha fatto. Una richiesta, quella della commissione di inchiesta nazionale, avanzata anche da Matteo Renzi alcune settimane fa nell’aula del Senato.

“Servirà una commissione a livello nazionale. Perché, ad esempio, le mascherine che lo Stato doveva garantire: dove sono? Perché la riapertura prevederà l’uso obbligatorio quotidiano di circa 50 milioni di mascherine. Dove sono? Dove sono i tamponi per verificare chi è immune?”

Salvini sottolinea anche il fatto che alcuni sindaci avevano chiesto le zone rosse in provincia di Bergamo e di Brescia, ma che il governo non le ha istituite.

Salvini sulla ‘Covidtax’

Salvini interviene anche sull’idea di una ‘covidtax’, che considera una vera follia.

“Ma è una follia. L’unica cosa di cui c’è bisogno sono nuove tasse, per pagare il virus. Ho letto di tassa sui conti correnti, tassa su proprietari di casa, tassa su chi fattura 80mila euro lordi all’anno.”

Non possiamo stare chiusi altre settimane in casa

Salvini discute anche del dopo 3 maggio e si dice convinto che “si ripartirà, si tornerà a uscire in sicurezza, perché la salute viene prima di tutto, però mi rifiuto di stare chiusi altre settimane. Perché occorre una prospettiva. In Regione Lombardia si svolgerà una riunione per dare scadenze e obiettivi.”