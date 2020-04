Meloni, Olanda potrebbe chiedere uso Mes e Italia dovrà metterci i soldi

L’onorevole Giorgia Meloni quest’oggi ha tenuto una diretta Facebook dal balcone di casa sua perché aveva problemi di connessione in casa. La notizia non è ovviamente questa, ma il suo ragionamento a posizioni ribaltate su chi ora potrebbe chiedere in Europa l’uso del Mes.

Meloni, “in punta di piedi” si pone un problema spiegandolo con una riflessione che fila. Lei si chiede: cosa potrebbe accadere se “altri Paesi accedono al Mes, anche se l’Italia non vi accede?”

Perché, dice la Meloni, al Fondo salva-stati è vero che “accedono con condizionalità i Paesi (come l’Italia, ndr) che non soddisfano i parametri, ma accedono senza condizionalità le nazioni che sono in linea con i parametri europei”.

“Quindi, per esempio, l’Olanda – dice un nome a caso la Meloni – se decidesse di accedere al fondo salva-stati, potrebbe farlo senza condizioni. E io in punta di piedi mi chiedo e vi chiedo: ‘È ragionevole ritenere che vi possa perfino esistere il rischio che, noi non accediamo al Fondo salva-stati perché il Mes è stato posto con condizionalità per le spese serie, ma che magari decidano di accedevi Paesi senza condizionalità? E noi, siamo costretti a rimpinguare il fondo con soldi nostri?”

E quindi conclude la riflessione.

“È possibile che noi non usiamo il Fondo salva-stati ma ce ne dobbiamo mettere ancora” dentro? “Io dico che non è impossibile che accada”, riflette la leader di Fratelli d’Italia.

Non mi convince neanche il Sure

La Meloni non è convinta neppure del Sure, perché dalle informazioni preliminari in suo possesso pare che per attivare il Sure serviranno 25 miliardi di coperture sui 100 miliardi messi a disposizione.

E queste garanzie dovranno fornirli tutti i singoli Stati. E si domanda quali saranno queste garanzie che i singoli stati dovranno dare. E si domanda a che serve il Sure se uno Stato che chiede soldi prima dovrà cacciarne per le garanzie.

Lei teme che si dovranno mettere come garanzie i beni dello stato e fa l’esempio del Colosseo.

Video diretta Facebook Giorgia Meloni 10 aprile