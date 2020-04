Ue assegnerà 92 milioni € all'Armenia per affrontare il coronavirus

L'Unione Europea fornirà assistenza finanziaria all'Armenia per un importo di 92 milioni di euro per l'attuazione dei progetti di contrasto all'epidemia di coronavirus, ha fatto sapere oggi la delegazione di Bruxelles a Yerevan.

In Armenia è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla diffusione del coronavirus dal 16 marzo al 14 aprile. 881 casi di infezione sono stati rilevati nel Paese, 9 sono stati i decessi per COVID-19. Dal 25 marzo al 12 aprile, il lavoro di imprese e organizzazioni pubbliche è stato temporaneamente sospeso, ad eccezione di quelle strategicamente importanti, inoltre sono state introdotte restrizioni al movimento dei cittadini.

"L'UE fornirà assistenza all'Armenia per un importo totale di 92 milioni di euro per affrontare le esigenze urgenti nel breve periodo. I fondi saranno utilizzati per fornire attrezzature mediche, riqualificare il personale medico e il personale di laboratorio, sostenere le piccole e medie imprese e la comunità imprenditoriale, nonché fornire assistenza sociale e umanitaria alle vittime dell'epidemia di coronavirus", si afferma in una dichiarazione pubblicata sulla pagina Facebook della delegazione europea.