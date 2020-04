Mosca: niente politica dietro gli aiuti umanitari all'Italia contro coronavirus

"Come sapete, l'assistenza fornita dalla Federazione Russa agli italiani nella lotta contro la diffusione del Codi-19 è di natura umanitaria e non ha alcun legame con l'agenda politica", ha detto la Zakharova durante una conferenza stampa.

Ha notato che l'apprezzamento delle autorità ufficiali italiane per l'assistenza fornita dalla Russia è dimostrato dalla presenza all'aeroporto durante l'arrivo del primo aereo russo con gli aiuti del ministro degli Esteri italiano Di Maio.

Secondo la Zakharova, centinaia e migliaia di messaggi di gratitudine degli italiani arrivano al ministero degli Esteri russo a seguito dell'invio degli aiuti da parte di Mosca.

Ambasciatori di Russia a Washington e Roma a difesa degli aiuti all'Italia

L'ambasciatore della Federazione Russa negli Stati Uniti Anatoly Antonov ha definito ciniche le critiche contro gli aiuti russi all'Italia per fronteggiare la situazione con l'epidemia di coronavirus.

"Quelli che politicizzano la nostra volontà di aiutare gli italiani semplicemente non conoscono la storia", ha detto Antonov.

L'ambasciatore italiano in Italia Sergey Razov era intervenuto con una lettera aperta al giornale La Stampa dopo la pubblicazione dell'articolo che, con riferimento a fonti anonime, metteva in dubbio la reale utilità degli aiuti russi, rilevando allo stesso tempo la presenza di militari russi in un Paese membro della Nato. Prima ancora il diplomatico aveva sottolineato che l'Italia non deve nulla alla Russia per l'assistenza ricevuta.

Attilio Fontana, il governatore della Lombardia, la regione più colpita dal coronavirus e dove è stato dislocato il personale russo, aveva esortato ad ignorare le "polemiche politiche" sugli aiuti, esprimendo gratitudine per l'assistenza degli "amici russi".