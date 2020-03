Sondaggio politico, Covid-19 in Italia e l’arrivo di Draghi dopo l’emergenza

Pochi giorni fa Mario Draghi ha proposto la sua ricetta all’Unione Europea scrivendo sull’autorevole Financial Times, qualcuno forse l’ha presa come una richiesta di fare il presidente del Consiglio in Italia, anche se lui in realtà ha parlato di cosa deve fare tutta l’Europa insieme.

Tuttavia la suggestione ha preso il largo e gli istituti di ricerca statistici si sono messi sulla traccia del sentiment degli italiani. Cosa ne pensi di Mario Draghi presidente del consiglio di un governo di unità nazionale al termine dell’emergenza sanitaria?

A sorpresa il 44% degli intervistati si dice a favore di un arrivo di Draghi al posto di Conte alla guida di un Governo di unità nazionale. Gli italiani sarebbero favorevoli (il 31% no e il 25% dice booh!), ma quale alchimia terrebbe seduti intorno ad un tavolo di governo ministri Pd, M5s, Lega, Fdi, Fi…?

Sondaggio: Italia meglio o peggio di prima?

Se guardiamo alla situazione che ci si presenterà dopo la crisi sanitaria, che non sarà breve secondo Brusaferro, per il sondaggio Swg realizzato per il Tg La7, il 39% degli italiani crede che le condizioni personali peggioreranno.

Un 37% crede che le sue condizioni saranno grossomodo come quelle precedenti l’epidemia e un 12% è molto ottimista e crede che la sua vita sarà migliore di prima. Un ulteriore 12% vive ancora nell’incertezza.

Ed i partiti politici che fine faranno?

Guardando ai sondaggi politici legati all’andamento dei partiti, si notano variazioni nel consenso che ricevono il Pd, il M5s e Leu che sono la squadra di governo intorno a Giuseppe Conte.

Questi partiti guadagnano qualche decimale secondo il recente sondaggio Ipsos. La Lega resta comunque il primo partito anche se in lieve calo.

Conte sempre più apprezzato

Il presidente Conte viene apprezzato per il suo operato da un punteggio che è giunto a 61, +13 rispetto alle precedenti rilevazioni. Anche tutto il governo ha acquisito maggiore fiducia agli occhi degli italiani, salendo a 56 (+13).

Dopo l’emergenza sanitaria

Cosa resterà nel dopo emergenza sanitaria? Tenendo presente, come insegna Wuhan, che non si tornerà subito alla normalità e che tutto è subordinato all’arrivo di un vaccino, quello che resterà è la crisi economica.

Allora il consenso muterà ancora e i nodi verranno al pettino ma, soprattutto, l’armistizio tra i partiti terminerà, Renzi riprenderà il suo discorso con Conte dove lo aveva interrotto, e il centrodestra farà di tutto per far cadere il Governo, proprio nel bel mezzo di una devastante crisi economica, a cui l’Italia dovrà aggiungere il costo e l’onere di una campagna elettorale spietata come mai.