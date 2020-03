Primo tampone al Coronavirus di Netanyahu negativo

Nel pomeriggio di oggi è arrivata la notizia dell'esito positivo di un’impiegata del governo israeliano. Dopo i primi accertamenti era emerso che Netanyahu non aveva avuto contatti con lei e non aveva quindi necessità di sottoporsi ad isolamento. Poche ore dopo l’ufficio del premier ha riferito invece che è Netanyahu è entrato in quarantena, come i suoi più stretti consiglieri.

"I test al coronavirus del primo ministro, della sua famiglia e dei suoi contatti più stretti hanno dimostrato che nessuno di loro è contagiato", ha affermato l'ufficio del premier israeliano.

L’ufficio sottolinea che “il primo ministro rimarrà isolato fino a ulteriori raccomandazioni da parte del ministero della Salute”.

L’impegata risultata positiva al COVID-19, come riportato dal canale tv Reshet 13, è Rivka Paluch, consigliere del governo per le relazioni con gli ultraortodossi. Lei aveva avuto contatti con il premier, il che è emerso da un'indagine del ministro della Salute, condotta attraverso l'analisi di immagini registrate.