Aiuti economici, per la Germania l'unica soluzione resta il Mes

Il governo tedesco continua a ribadire che la soluzione per poter affrontare la crisi creatasi durante questa pandemia è il meccanismo europeo di stabilità (Mes), che possiede strumenti adatti a far fronte alle conseguenze economiche del Covid-19.

Durante una conferenza stampa a Berlino il portavoce del ministero delle finanze tedesco Dennis Kolberg ha ribadito, alla richiesta di altre misure economiche per far fronte alla pandemia di Coronavirus, sull'esistenza del Mes da utilizzare come strumento per poter affrontare le conseguenze economiche del Covid-19.

"Abbiamo già preso misure notevoli. ora la questione è come sostenere il credito e per questo c'è il Mes", ha dichiarato Kolberg, confermando che questo meccanismo di stabilità possiede strumenti ritenuti dal governo tedesco adeguati a far fronte alle conseguenze del Covid-19.

"(Il Mes, ndr) ha gli strumenti con cui possiamo lavorare", ha confermato il portavoce dell'esecutivo, Steffen Seibert, in risposta ad una domanda sulla possibilità di considerare come alternativa i coronabond, proposta portata avanti da nove Paesi dell'Unione europea (oltre all'Italia, Spagna, Francia, Belgio, Portogallo, Irlanda, Grecia, Slovenia e Lussemburgo). Seibert ha ribadito che le conclusioni del Consiglio europeo, tenuto via video tra i leader dell'UE la scorsa settimana, hanno affidato ai ministri delle finanze il compito di decidere come attivare gli strumenti del Mes.

Nel frattempo il premier Giuseppe Conte, intervistato dal quotidiano spagnolo El País, ha chiamato l'Europa ad agire immediatamente. La posizione dell'Italia, come dichiarato dal presidente del Consiglio Conte durante la conferenza stampa insieme al ministro Gualtieri, è ferma sull'impegno dedito ad impedire una irreversibile crisi economica in Italia e in Europa, proponendo come misura più adeguata quella dei coronabond.

La presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen non esclude altre opzioni da discutere insieme al Mes.