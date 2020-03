Per la prima volta nella storia il vertice "digitale" del G20

Si è svolto il primo vertice del G20 della storia in formato digitale: l'ordine del giorno è focalizzato sulle misure per combattere il coronavirus.

Quest'anno l'Arabia Saudita ha la presidenza del G20, pertanto come da prassi il primo a prendere la parola è il re Salman bin Abdel Aziz Al Saud, secondo quanto riferito dalla televisione Al-Arabia.

Il monarca legge il suo discorso ai leader degli altri Paesi ed ai capi delle organizzazioni internazionali, che prendono parte all'evento dai propri uffici in videoconferenza.

"Conduciamo il nostro incontro, dimostrando la nostra responsabilità in qualità di leader delle maggiori economie del mondo per contrastare la pandemia di coronavirus, che ci impone di agire con decisione di vario livello".

Vladimir Putin prende parte al vertice dal suo ufficio nella residenza vicino a Mosca a Novo-Ogaryovo. Il capo di Stato russo segue l'evento accompagnato dalla responsabile del Cremlino per il G20 Svetlana Lukash e dal ministro delle finanze Anton Siluanov.

Come ha affermato in precedenza dal portavoce del presidente russo Dmitry Peskov, i leader del G20 comunicano in un formato chiuso alla stampa, il vertice non ha limiti di durata. Si prevede che a margine del summit i partecipanti adotteranno una dichiarazione congiunta.

Al vertice straordinario del G20 si sono aggiunti anche Spagna, Giordania, Singapore e Svizzera. Il Vietnam rappresenterà i paesi dell'Asean, il Sudafrica l'Unione africana, gli Emirati Arabi il Consiglio di cooperazione per i Paesi del Golfo e il Ruanda il nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa.

Le organizzazioni internazionali sono rappresentate da Onu, Oms, Wto, Fao, OCSE, Banca Mondiale, Consiglio per la stabilità finanziaria, Fmi.

Il tema del vertice di emergenza è la pandemia di Covid-19 e il suo impatto sull'economia globale.

Alla vigilia del vertice, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres aveva inviato una lettera ai partecipanti del G20. Aveva invitato i leader a prendere in considerazione urgenti misure per combattere la pandemia e le sue conseguenze e stabilire un meccanismo di risposta sotto l'egida dell'Oms. Ha inoltre chiesto di eliminare le restrizioni al commercio transfrontaliero, in modo da non interferire con la consegna di attrezzature e medicinali medici.