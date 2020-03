Renzi sul Coronavirus: ‘Non possiamo morire di virus ma neanche di fame’

Matteo Renzi riflette sulla situazione attuale che vede le attività bloccate, gli italiani chiusi in casa e Covid-19 lì fuori ad attenderci. Non possiamo restare chiusi in casa 12 mesi riflette.

È il Capodanno fiorentino oggi 25 marzo ed di solito a Firenze si festeggia dice Matteo Renzi durante la sua diretta Facebook mattutina. Ma il nuovo Coronavirus costringe tutti in casa e la festa del ‘Dantedì’ è rimandata al 2021.

Però, riflette Renzi intervistato dal Corriere Fiorentino, non possiamo mica morire di fame chiusi in casa per 12 mesi.

Anche perché “non ha senso dire che salute e lavoro sono inconciliabili: il punto è come conciliarli” in questa situazione. E fa l’esempio delle cassiere dei supermercati che sono lì che lavorano per noi, gli idraulici, i carabinieri, “per non dire dei medici e degli infermieri” ragiona Renzi.

“Perché io non voglio morire di Covid-19 ma neanche di fame”.

E quindi tira fuori l’analisi di Goldman Sachs, secondo cui l’Italia rischia un -11% del Pil in questo 2020.

Serve equilibrio

Matteo Renzi crede che sia quindi necessario trovare “un equilibrio” tra sicurezza sanitaria e ripresa del lavoro. Anche perché, dice, “avremo a che fare con questo virus ancore per un anno” prima che arrivi il vaccino.

Cosa si fa quindi fino ad allora? Cosa si fa fino a quando il vaccino, una volta somministrato alle fasce deboli della popolazione, avrà prodotto “i suoi effetti”?

“Impensabile restare chiusi in casa dodici mesi e campare di pane, amore e fantasia”, dice Renzi.

Un discorso ‘Regional-Nazionale’

Matteo Renzi parla facendo riferimento alla Toscana e dice che bisognerà ricostruire la “Toscana del post-virus” e lancia quindi tre sfide: ripartire dalle grandi opere come Peretola e la Tirrenica e la Due Mari e la Firenze-Mare; 5G per tutti; riforma della Fidi Toscana.

Ma il discorso regionale di Renzi, che quasi sembra orientarlo a una candidatura alle elezioni regionali come futuro governatore della Toscana, si può vedere come una richiesta indiretta al Governo Conte di cominciare a pensare a come uscire da questa situazione, a come rimettere le persone per strada, a far riaprire le attività e i servizi d’ogni genere, pur nella tutela della salute di tutti.