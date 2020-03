Salvini, ecco le 5 proposte economiche della Lega per salvare l’Italia

La Lega di Matteo Salvini propone un Anno bianco fiscale per tutte le aziende italiane. Quest'anno in Italia nessuno paga le tasse. E poi elenca le 5 proposte della Lega al Governo.

Fondamentale per Matteo Salvini tingere di bianco tutto il 2020, un “Anno bianco di pace fiscale per tasse e cartelle esattoriali”, perché, riflette: “se non incasso o non guadagno non posso pagare…”

Ma il 2020 secondo le proposte economiche della Lega non dovrebbe essere solo un anno bianco per tutti, sono infatti 5 le proposte pubblicate. Esse vanno dalla protezione del lavoro, al sostegno per le partita IVA, alla tutela delle imprese, compreso il sostegno agli enti locali.

Vediamo nel dettaglio quanto propone lo staff economico della Lega al governo italiano per risollevare l’Italia.

Le 5 proposte della Lega per l’economia italiana

Le 5 priorità economiche, cioè le proposte che la Lega avanza sono riassumibili come segue.