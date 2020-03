Portavoce Affari Esteri UE: ci sono varie fonti di disinformazione sul coronavirus

Il portavoce principale per gli affari esteri dell’UE in un discorso ha dichiarato che ci sono varie fonti di disinformazione sul coronavirus.

Il portavoce principale per gli affari esteri dell’UE, Peter Stano, ha affermato che la Russia non è l’unica fonte di disinformazione sulla pandemia del coronavirus.

“Quando parliamo di questa disinformazione o circolazione di informazioni false sul coronavirus o sul covid-19, sottolineiamo sempre che la fonte è in Russia o può essere rintracciata in portali o testate che ovviamente sono stati dimostrati in passato di essere pro-Cremlino, (...) ciò che è più importante è informare il pubblico e le persone affinché siano consapevoli di questo, perché non proviene solo dalla Russia, questa non è l'unica fonte di disinformazione ma chi diffonde mai queste informazioni sta essenzialmente giocando con la vita delle persone”, ha dichiarato Peter Stano, secondo quanto risulta dal video ufficiale del discorso.

La smentita di Mosca

Le dichiarazioni secondo cui la Russia ha alimentato la campagna di disinformazione sulla pandemia di coronavirus sono infondate, ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov.

In precedenza il Financial Times ha riferito, citando un documento dell'Unione Europea, che i media russi avrebbero presumibilmente alimentato una "significativa campagna di disinformazione" contro l'Occidente per diffondere il panico sulla nuova pandemia di coronavirus e seminare diffidenza nelle misure dei governi per combattere il virus mortale.

"Dal punto di vista del buon senso, non posso commentare questo", ha detto Peskov, osservando che il documento "non contiene un singolo esempio specifico e non un singolo collegamento a un determinato media".

Secondo lui, in questo caso "stiamo di nuovo parlando di alcune accuse infondate".