Consiglio d'Europa conferma chiusura frontiere Ue di 30 giorni per coronavirus

Il presidente del Consiglio d'Europa Charles Michel ha dichiarato oggi che i leader dei Paesi dell'Unione Europea hanno concordato la chiusura delle frontiere in ingresso per il contenimento della diffusione del coronavirus.

"Per limitare la diffusione del virus, abbiamo deciso di rafforzare le nostre frontiere esterne applicando una limitazione temporanea coordinata dei viaggi non essenziali verso la Ue per un periodo di 30 giorni", ha detto ai giornalisti.

Gli Stati dell'Unione Europea si impegnano anche ad organizzare insieme i rimpatri di cittadini europei da Paesi terzi con l'aiuto delle Ambasciate e del dicastero diplomatico Ue "ove necessario e possibile".

Ieri la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha proposto di chiudere le frontiere dell'Unione Europea ai viaggiatori extracomunitari per combattere la diffusione del coronavirus.

