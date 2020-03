Sondaggio politico al tempo di Covid-19, sale il Pd mentre Lega per Salvini e M5s perdono

OpenMedia presenta un nuovo sondaggio politico, o meglio, prende i sondaggi politici degli altri istituti di ricerca e ne fa una media delle intenzioni di voto per ciascun partito.

Dalla media dei sondaggi politici di Ixé, Emg, Winpool, Bidimedia, Tecné e Swg, condotti tra l’8 marzo e il 14 marzo, ne vien fuori una Lega per Salvini premier sempre prima ma indebolita e che raccoglie solo, si fa per dire, il 29,2% delle intenzioni di voto.

Continua ad andare male anche per il Movimento 5 stelle, che facendo la media dei dati scende sotto il 14% appena, appena, ma quanto basta al partito di Giorgia Meloni per tentare il sorpasso e diventare virtualmente il terzo partito d’Italia. Fratelli d’Italia, infatti, è al 12,8% ed è così l’unico partito che mantiene un trend positivo.

Secondo alcuni sondaggi, però, il sorpasso del M5s ad opera di Fdi sarebbe già avvenuto.

Come sta andando il secondo partito d’Italia e cioè il Partito Democratico? Effettuando la media dei dati dei vari sondaggi politici, il Pd raccoglierebbe il 21,5% dei consensi in un ipotetica, quanto impossibile data la situazione sanitaria, chiamata alle urne degli italiani.

I partiti minori

Forza Italia e Italia Viva rispettivamente ricevono il 5,8% delle intenzioni di voto e il 3,6%, ma, secondo alcuni dei sondaggi presi come riferimento in questo campione, Italia Viva sarebbe addirittura al 2,6%.

Elezioni anticipate in Italia?

Allo stato attuale delle cose ipotizzare uno scenario in cui gli italiani vengono chiamati a votare è davvero fuori dagli orizzonti di qualsiasi partito.

Nessuno si sognerebbe mai di chiamare gli italiani ad esprimersi nelle urne elettorali. Per quest’anno o fino a quando non si troverà un vaccino, sarà difficile trovare una opinione pubblica pronta a digerire elezioni anticipate.

E al netto dell’impossibilità di votare data l’emergenza sanitaria, al termine di quest’ultima l’Italia sarà chiamata a risollevarsi da un fermo produttivo che ci presenterà un conto salatissimo.

Chi vincerebbe le elezioni anticipate in Italia?

Se guardiamo ai sondaggi, che ci offrono una chiave di lettura del sentiment degli italiani, allora in ipotetiche elezioni anticipate in Italia, è la Lega di Salvini a vincere, incalzata dal Pd, ma con alle spalle la forza di Fdi e Fi che porterebbero il centro-destra ad assumere il dominio del parlamento come mai nella storia repubblicana.

Ma davvero i sondaggi politici hanno ragione?

I partiti in questa fase emergenziale si giocano il loro futuro. Tutti, ma proprio tutti, chi è al governo e chi non lo è, si giocano il loro futuro perché questa non è una crisi economica come le altre.

Questa è la più grave crisi economica, a livello mondiale, dal Secondo Dopoguerra a oggi.