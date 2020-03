Coronavirus Italia, Renzi vuole tracciare i telefonini dei contagiati

Matteo Renzi suggerisce al governo italiano di fare come in Corea del Sud e in Israele, dove i rispettivi governi hanno deciso di tracciare chi è in quarantena obbligatoria a casa attraverso gli smartphone.

Perché non fare come la Corea del Sud e ora Israele, che tracceranno gli spostamenti dei contagiati o di chi è in quarantena obbligatoria attraverso la tecnologia?

Tracciamo gli italiani in quarantena con uno pseudo braccialetto elettronico, è questa la richiesta di Matteo Renzi.

Non è una proposta di Italia Viva tra quelle presenti nel programma “Italia Shock”, ma in chi tiene molto alla sua privacy potrebbe ingenerare lo stesso effetto.

Israele in particolare impiegherà i suoi servizi segreti per tracciare gli spostamenti di tutti i malati di Covid-19 obbligati a vivere la quarantena presso il proprio domicilio.

In particolare il Paese mediorientale controllerà gli smartphone dei contagiati o di chi è in quarantena e anche i movimenti bancari come i prelievi presso gli sportelli ATM o i pagamenti con carta e bancomat effettuati presso gli esercizi di generi alimentari.

Italia Shock

Renzi ripropone il progetto di Italia Viva dal nome evocativo “Italia Shock”, e lo fa ricordando che il decreto ‘Cura Italia’ che verrà presentato oggi dal governo è solo un primo passo.

Sulla crisi che la pandemia sta causando all’Italia e al mondo intero, poi, Renzi auspica che vi sia una risposta globale e che la si smetta di dire che vi sia stato un complotto contro l’Italia, perché è una assurdità.