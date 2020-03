Joe Biden si impegna a scegliere una donna come vice presidente se verrà eletto

Joe Biden si impegna a scegliere una donna come compagna di corsa elettorale.

Solo due volte nella storia degli Stati Uniti c'è stata una donna candidata alla vicepresidenza e la pressione sui due candidati democratici maschi bianchi è cresciuta per includere una donna nella loro amministrazione per “promuovere la diversità”.

Joe Biden si è impegnato a scegliere una donna come sua compagna di corsa elettorale, in una mossa storica per il Partito Democratico.

Il politico ha rilasciato la dichiarazione durante un dibattito con Bernie Sanders, il suo rivale nella nomina dei candidati alla presidenza dei Democratici.

"In questo momento ci sono alcune donne che sono pronte a diventare presidente anche domani", ha detto Biden.

Per la prima volta una donna è stata candidata vicepresidente da uno dei due più grandi partiti dopo 35 anni: la deputata Geraldine Ferraro si candidò insieme al senatore del Minnesota Walter Mondale alle elezioni del 1984. Il democratico Mondale fu poi sconfitto da Ronald Reagan, che fu eletto per un secondo mandato. Un altra candidata fu la repubblicana Sarah Palin che si candidò con John McCain nel 2008, che fu poi sconfitto da Barack Obama.

Quando gli è stato chiesto se avesse intenzione di andare alle urne con una donna, Bernie Sanders ha risposto:

"Con un alto grado di probabilità, mi sposterò in questa direzione", ha detto il politico.

Le elezioni presidenziali statunitensi si terranno il 3 novembre.

Biden rimane il candidato democratico più probabile alle elezioni, ha sconfitto Sanders in seguito ai risultati dei primi due "Super Tuesday". Un altro round delle primarie avrà luogo martedì 17 marzo.

Nelle primarie i candidati ricevono i voti dei delegati, rappresentanti degli Stati e dei territori degli Stati Uniti, che decidono chi diventerà il candidato presidenziale nella seconda fase delle elezioni al congresso del partito a metà luglio.