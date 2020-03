Coronavirus, anche l'Albania fa come l'Italia e si mette in quarantena

Il premier Edi Rama aveva annunciato nella giornata di ieri che dalla mezzanotte del 15 marzo tutti i valichi di frontiera terrestre verso l'Albania dal Montenegro, dalla Macedonia del Nord, dalla Grecia e dall'autoproclamata Repubblica del Kosovo sarebbero stati chiusi. Le autorità in precedenza avevano bloccato tutta la rete del trasporto pubblico e avevano invitato i cittadini a rimanere a casa. E' stato deciso di chiudere tutte le attività commerciali, ad eccezioni di negozi di alimentari e farmacie. Il ministero degli Interni ha pubblicato i video delle vie e delle piazze vuote nelle città albanesi, mentre la polizia stessa indossa le maschere protettive.

"Sono stati confermati 4 nuovi casi di coronavirus, il numero totale ha raggiunto 42 persone, sono state fatte nell'ultimo giorno le analisi su 27 persone", ha dichiarato il vice ministro della Sanità al Consiglio dei ministri.

Il primo decesso per coronavirus in Albania è avvenuto l'11 marzo, quando ha perso la battaglia con il Covid-19 una donna di 73 anni tornata dall'Italia. L'esercito e la polizia del paese hanno istituito blocchi stradali per le strade di Tirana per identificare gli arrivi dall'Italia e dalla Grecia e prevenire il coronavirus. Per i concittadini ritornati in patria dall'estero che non rispettano la quarantena è prevista una multa di 5mila euro. L'Albania aveva precedentemente interrotto le comunicazioni marittime e aeree con l'Italia settentrionale per la diffusione del coronavirus. Ufficialmente circa 300mila albanesi vivono e lavorano in Italia.

Repubblica Ceca verso quarantena

A seguito della crescita del numero di contagi con il nuovo coronavirus in Repubblica Ceca, il governo ha preso in considerazione l'introduzione della quarantena per l'intero Paese, ha dichiarato il premier Andrej Babiš.

"Le persone dovrebbero rimanere a casa e prendersi cura dei propri familiari più anziani...ci sono 231 persone malate nel Paese, ma molti non rispettano la quarantena. Pertanto, il governo considererà oggi l'introduzione della quarantena per l'intero Paese."