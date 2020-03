Hillary Clinton accusata di rinunciare all'unità democratica per la pubblicità

L'ex first lady e segretario di Stato ha rifiutato di approvare ufficialmente qualsiasi candidato presidenziale democratico. Tuttavia, ha fatto elogi al suo ex collega senatore Joe Biden e ha criticato il suo principale rivale Bernie Sanders, che era anche il suo avversario nelle primarie del 2016.

La giornalista Dana Perino ha accusato Hillary Clinton di aver scelto i riflettori dei media invece di contribuire allo sforzo di costruzione di un'unità democratica.

"Se tenesse davvero al Partito Democratico e volesse che ci fossero primarie primarie libere dal passato, non avrebbe pubblicato un documentario e un libro e non avrebbe cercato di essere sempre al centro delle notizie", ha detto Perino a Fox News lunedì.

Perino ha dichiarato che Biden produrrà uno “show” più forte di Clinton nel 2016.

"Potrebbe mettere insieme una coalizione che non è solo ampia quanto quella di Hillary Clinton", ha detto, "ma in realtà gli elettori stanno effettivamente mostrando di voler votare per lui".

Clinton ha promesso di rimanere neutrale durante la campagna elettorale di quest'anno e si è occupata del documentario in quattro parti su Hulu e del tour del suo libro in tutto il paese. Tuttavia, in una serie di dichiarazioni pubbliche nelle ultime settimane, ha chiarito che prova simpatia per Joe Biden, con il quale ha lavorato sotto il presidente Obama.

Biden "sta costruendo il tipo di coalizione che avevo io sostanzialmente", ha detto Clinton in un'intervista della CNN trasmessa domenica.

"Bernie Sanders mi fa impazzire. Era al Congresso da anni e per anni aveva un solo senatore che lo sosteneva. Non piace a nessuno", ha detto nel nuovo documentario.

Gli stretti legami della Clinton con Biden hanno scatenato teorie secondo cui l'ex vicepresidente potrebbe sceglierla come suo compagno di corsa (elettorale), e potenzialmente darle l'ambita presidenza se il candidato 77enne sarà costretto a dimettersi a causa del declino della sua salute.