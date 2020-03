Deputato di Russia Unita propone di “resettare” il conteggio dei mandati presidenziali

"Propongo o di rimuovere la limitazione dei mandati presidenziali, o di scrivere in uno degli articoli del disegno di legge la disposizione secondo cui dopo l'entrata in vigore della Costituzione aggiornata, l'attuale presidente, come qualsiasi altro cittadino, ha il diritto di essere eletto alla carica di capo di Stato", ha affermato durante una seduta plenaria alla Duma di stato.

Tereshkova ha chiesto ai deputati di sostenere la sua iniziativa "in pratica e in teoria" e "aiutare a formulare legalmente l'emendamento necessario".

"I leader del partito si riuniranno con il presidente e discuteranno della proposta che è stata espressa. È importante quello che il presidente [della Duma di Stato (la camera bassa) - ndr.] ha detto: le consultazioni dovrebbero essere tenute con il presidente e i leader dei partiti, ma questo emendamento, se verrà effettivamente formalizzato, e penso che sarà così, verrà senza dubbio sostenuto da "Russia Unita", ha detto a sua volta Sergey Neverov, leader della frazione della Duma di "Russia Unita".

Secondo il presidente della Duma di Stato Vyacheslav Volodin, la proposta di "resettare" il mandato presidenziale richiede discussioni direttamente con Vladimir Putin e i leader del partito.

Gli emendamenti alla costituzione

Alla fine di gennaio, Vladimir Putin ha presentato un disegno di legge alla Duma di Stato sugli emendamenti alla Costituzione.

Le modifiche mirano a introdurre delle disposizioni per consolidare le basi del sistema costituzionale, i diritti umani e civili e le libertà. La camera bassa ha sostenuto il documento in prima lettura. Oggi si tiene un'udienza in seconda lettura.