Coronavirus, Praga chiede alle autorità italiane di chiudere le frontiere

"I Paesi europei non possono vietare l'ingresso ai cittadini italiani nello spazio Schengen. L'unica cosa possibile è che il primo ministro italiano faccia appello ai suoi concittadini in modo che non si rechino in altri Paesi dell'Unione Europea. Non sappiamo se l'infezione del coronavirus resterà limitata a solo 16 milioni di persone che ora si trovano in quarantena (nelle zone rosse dell'Italia settentrionale)", ha detto Babiš.

"Sarebbe meglio se anche quelli che lavorano in Italia facessero ritorno a casa (in Repubblica Ceca) per aspettare fino a quando la situazione non si chiarirà", ha detto Babis.

Da sabato in Repubblica Ceca è in vigore un decreto del governo secondo cui ogni cittadino che ritorna dall'Italia in questi giorni o ha il permesso di residenza permanente e di lunga durata in Repubblica Ceca debba contattare immediatamente il suo medico locale, per farsi prescrivere un periodo di quarantena di 14 giorni. Un'eccezione alla quarantena obbligatoria è stata concessa solo ai camionisti, macchinisti e piloti.

In Repubblica Ceca al momento ci sono 31 casi accertati.

In Russia rilevati 3 nuovi casi di coronavirus: tutti erano stati di recente in Italia

Tre nuovi casi di coronavirus sono stati segnalati in Russia, ha comunicato il centro operativo per contrastare la diffusione del coronavirus.

Complessivamente in Russia sono stati registrati 17 casi di infezione da coronavirus, tra cui 2 cittadini cinesi, 14 cittadini russi tornati dall'Italia e un cittadino italiano.

Oms elogia l'Italia per i "passi coraggiosi" nella lotta contro il coronavirus

Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus ha elogiato sui social l'Italia per i "passi coraggiosi" per combattere la diffusione del coronavirus.

"Il governo e il popolo italiano stanno intraprendendo azioni decise e coraggiose con l'obiettivo di rallentare la diffusione del coronavirus e proteggere il loro Paese e il mondo. Stanno fronteggiando sacrifici notevoli. L'Oms riconferma la propria solidarietà e il supporto all'Italia", si legge nel tweet di Ghebreyesus.