Sondaggi politici 8 marzo, Giorgia Meloni sorpassa il M5s

Un nuovo sondaggio politico reso noto in questo 8 marzo festa della donna, pone Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni sopra il Movimento 5 Stelle privo di un capo politico eletto.

Giorgia Meloni catalizza il 13,3% delle intenzioni di voto (era l’11,6% il 3 febbraio), mentre il Movimento 5 stelle scende al 12,5% contro il 12,7% della precedente rilevazione.

I dati forniti dal sondaggio Winpoll-Scenari Politici fornisce anche i dati sugli altri partiti, tra cui quelli di Forza Italia che si colloca al 4,6% delle preferenze (precedente 4,8%) e di Italia Viva che cala al 3% contro il 3,8% di inizio febbraio.

I due partiti maggiori, ovvero la Lega per Salvini Premier e il Partito Democratico, si muovo in direzioni opposto. Il partito di Salvini resta primo al 31,1%, ma è in calo rispetto al 31,8% della precedente rilevazione. Il Partito Democratico, invece, sale al 22,9% rispetto al 22,6%.

Tra i partiti minori guadagnano i Verdi che salgono al 2,3% (era 1,8%) e migliora il suo consenso Più Europa che passa all’1,4% dall’1,1%.

Sondaggi politici e dati contrastanti

Per quanto il sondaggio politico confermi nella sostanza il buon andamento nei sondaggi da parte del centro-destra, il sondaggio politico pubblicato ieri vede Fdi ancora quarto dietro il M5s. E anche le percentuali di consenso sono differenti in questo sondaggio, perché i due partiti principali catalizzano maggiori voti e gli altri partiti voti più bassi.

Al netto del contrasto tra le cifre, si nota un consolidamento del centro-destra nei confronti del Pd, unico partito in grado di contrastare il dominio attuale di Lega, Fdi e Forza Italia.