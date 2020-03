Ultimo sondaggio politico, la situazione in Italia favorisce M5s e Fratelli d’Italia

In una Italia alle prese con l’emergenza nuovo coronavirus e la conseguente crisi economica, l’ultimo sondaggio politico commissionato dal programma di La7, Piazza Pulita, a Index Research, ci dice che i due partiti maggiormente premiati sono il Movimento 5 stelle che passa al 14,8% delle intenzioni di voto rispetto al 14,5% precedente e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che sale al 12,1% dall’11,7%.

La Lega per Salvini Premier cala a 30,6% dal 30,9% della precedente rilevazione, segno che in questa fase gli italiani premiano una maggiore linea di responsabilità. Anche Forza Italia, che da subito si è resa disponibile a sostenere il Governo italiano per superare la doppia emergenza, guadagna un +0,1% salendo al 6,1% delle intenzioni di voto.

Nell’ultimo sondaggio politico Italia Viva bocciata

Italia Viva di Matteo Renzi viene sostanzialmente bocciata e non va oltre il 3,5% dei consensi, in calo del -0,4%.

Tra i partiti minori troviamo Azione al 2,3%, i Verdi stabili al 2,2%, Più Europa al 2,1%, Cambiamo allo 0,9%.

Gli indecisi e il non voto restano una fascia consistente degli italiani: 36,3%.

Resiste il Partito Democratico

Il Partito Democratico guidato da Nicola Zingaretti resiste al secondo posto dietro la Lega di Salvini con il 20% delle intenzioni di voto. Rispetto alle rilevazioni del 27 febbraio il Pd è calato del -0,1%.

Nessun governo di emergenza nazionale

Non ci sarà alcun governo di scopo o di emergenza nazionale per affrontare la crisi. Lo hanno detto anche i partiti dell’opposizione, consci che una soluzione del genere minerebbe anche per il futuro l’autorevolezza di qualsiasi governo (di centrodestra e di centrosinistra) che si dovesse trovare a fare fronte ad emergenze nazionali gravi come quella attuale.