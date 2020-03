Coronavirus, Di Maio contro Salvini: "Dia una mano come medici e infermieri"

Di Maio ha affermato che invece di criticare il proprio Paese, il leader della Lega dovrebbe cercare di aiutarlo.

"Se il tuo Paese è in difficoltà, ti rimbocchi le maniche per aiutarlo, non vai in giro per il mondo a parlarne male. I veri patrioti sono quelli che lavorano per i propri cittadini: medici, infermieri, militari, amministratori locali, amministratori regionali. Non questi sovranisti da avanspettacolo", così ha commentato il Ministro Di Maio su un post di Facebook l'intervista rilasciata da Salvini a El Pais.

"Tra l’altro già si sta diffondendo questa vergognosa retorica anti-italiana da parte di alcuni media internazionali e tu che fai? Vai dal principale giornale spagnolo a dire che l’Italia non ce la fa? E poi con quale criterio? Qual è l’obiettivo? Far girare il tuo nome nel mondo? Bene, il nostro è aiutare l’Italia, gli imprenditori, le attività commerciali, il comparto turistico. Siamo in un momento di difficoltà per un’emergenza che non si poteva prevedere. Quindi uniamoci, remiamo insieme, tutti, nella stessa direzione", continua Di Maio, criticando Salvini senza mai nominarlo esplicitamente.

"E colgo dunque l’occasione per fare un appello proprio ai leader di tutte le opposizioni, un appello alla responsabilità nazionale. Invece di andare a parlar male dell’Italia per promuovere solo la propria immagine, parliamoci noi, confrontiamoci, ascoltiamoci. Adesso non c’entrano più nulla i colori politici, ora dobbiamo solo continuare a dare risposte al Paese", conclude il Ministro degli Esteri.

Matteo Salvini, nell'intervista rilasciata a El Pais, punta il dito contro il governo, accusandolo di "non essere in grado di gestire la normalità né tanto meno l'emergenza". Secondo il leader leghista l'esecutivo avrebbe sottovalutato sin dall'inizio il rischio Coronavirus, non adottando le misure adeguate per contrastare diffusione e contagi.