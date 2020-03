Sondaggi politici, fiducia in Salvini e Meloni al top, giù Renzi

Testa a testa per Meloni e Salvini, in cima alla classifica del consenso dei leader politici. Ultimi per fiducia, invece, Matteo Renzi e Vito Crimi.

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, e la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, spodestano il premier Conte dalla vetta e si posizionano al primo posto ex equo nella classifica del gradimento dei leader politici. Lo rivela il sondaggio realizzato da Emg Acqua, che registra per i due esponenti del centrodestra il 34% dei consensi.

Tre in più rispetto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in calo con il 31%. Segue il segretario del PD, Nicola Zingaretti, stabile al 22%, il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al 18%, Luigi Di Maio (17%). Perde un punto Mattia Santori, leader delle sardine, al 17%, Carlo Calenda (15%) e Giovanni Toti.

Agli ultimi posti della classifica troviamo Matteo Renzi, con il 13% di fiducia, seguito solo da Vito Crimi, reggente M5S, al 10%.

Intenzioni di voto

Invariato lo scenario politico, con la Lega primo partito con il 30,1%, lontano quasi nove punti dal PD, al 21,2%. Cresce il M5S che arriva al 14,6%, tallonato da FdI al 12%. Forza Italia e Italia Viva stabili al 6,4% e 5%, mentre la Sinistra cresce al 2,8%, davanti ad Azione (2,1%), +Europa (1,9%) e Europa Verde (1,8).

Bassa la fiducia al governo: solo un quarto degli italiani ha una valutazione (molto o abbastanza) positiva, mentre il 50% negativa.

Emergenza Coronavirus

L'istituto ha voluto sondare l'umore degli italiani sull'epidemia da nuovo coronavirus e la diffusione del virus in Italia. Per il 51% degli intervistati la paura è ingiustificata, mentre per il 43% è giustificata. Il 54% non ha cambiato le proprie abitudini, il 38% evita i luoghi affollati, il 12% limita la propria via sociale, l'8% ha comprato maschere e amuchina, il 2% ha fatto le scorte e si è rinchiuso in casa.

Per l'81% degli italiani i politici dovrebbero smetterla di fare polemica e unirsi per affrontare l'emergenza, mentre per il 14% dovrebbe continuare a confrontarsi. Infine il 64% degli intervistati ritiene che i paesi stranieri abbiano fatto bene ad adottare limitazioni per gli italiani mentre solo il 25% non è d'accordo.