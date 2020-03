Sondaggio politico: Conte resiste, ma Renzi proprio no

Matteo Renzi sempre più in basso nei sondaggi politici, mentre Giuseppe Conte tiene come figura. A destra Salvini e Meloni da soli valgono il 45.6% dei consensi elettorali.

Per Renzi i sondaggi politici non contano molto, lo ha ribadito anche durante l’ultima intervista. Intanto i sondaggi politici proseguono e l’ultimo in ordine di pubblicazione reso disponibile da Adnkronos dice che Italia Viva scende al 3,5% con un meno 0,8% rispetto alle precedenti rilevazioni.

Per quanto riguarda il premier Conte, invece, la sua figura resiste sia all’emergenza sanitaria ed economica conseguente, sia rispetto allo scontro con Renzi di metà febbraio. Tuttavia il suo 42% è in calo di 3 punti percentuali.

Dopo Conte il leader politico più gradito resta Matteo Salvini con 38 punti e poi Giorgia Meloni a 37.

Sondaggio politico: se si votasse oggi

Se gli italiani fossero chiamati a votare tutti, e non solo la Circoscrizione Lazio 1 per le suppletive, come primo partito si affermerebbe sempre la Lega per Salvini Premier con il 31,6% dei consensi elettorali. Subito dietro, ma staccato, il Partito Democratico con il 19,6% e in diminuzione. Terzo ancora il Movimento 5 stelle con il 14% dei consensi però e poi Fratelli d’Italia a pari merito con il M5s. Il partito di Giorgia Meloni è l’unico che guadagna consensi ulteriori mentre tutti gli altri calano, compreso Forza Italia che scende al 6,3%.

Insomma, dopo Matteo Salvini c’è Giorgia Meloni e insieme i due partiti rappresenterebbero il 45,6& dei consensi elettorali. Con buona pace di Berlusconi e Tajani che si considerano centrali nel centrodestra.