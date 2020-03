Elezioni suppletive, Roma elegge il deputato della Circoscrizione Lazio 1

Elezioni suppletive a Roma nella Circostrizione Lazio 1, si vota per eleggere il deputato rappresentate. I nomi dei candidati e i quartieri di Roma chiamati al voto l'1 marzo.

Roma Capitale vive la sua quarta domenica ecologica, questo è il messaggio in evidenza sul sito della Capitale, mentre per le elezioni suppletive del Collegio uninominale della Camera dei deputati Circoscrizione Lazio 1, giusto un brevissimo messaggio poco più in basso.

E il timore che queste elezioni passeranno nel disinteresse ce lo ricordano le suppletive di Napoli di domenica scorsa, quando appena il 9% degli aventi diritto è andato a votare.

Maurizio Gasparri dal suo profilo Facebook ieri si lamentava appunto di questo, della scarsa pubblicizzazione di queste elezioni suppletive che porteranno un nuovo rinforzo ad uno dei due schieramenti parlamentari.

Il 9% degli elettori partenopei chiamati al voto la scorsa domenica, aveva scelto il candidato di centrosinistra senza loghi di partito Sandro Ruotolo.

I candidati alle suppletive di Roma dell’1 marzo 2020

Vediamo allora quali sono i nomi dei candidati alle suppletive di Roma di questo 1 marzo 2020.

Il centrosinistra ha candidato l’attuale ministro all’Economia Roberto Gualtieri, il quale è per ora “un tecnico” del governo Conte bis. Viene considerato il favorito perché la Circoscrizione Lazio 1 è storicamente un punto saldo della sinistra. Lo sostiene praticamente tutto il centrosinistra, compreso Italia Viva ed Europa Verde, ma non lo sostiene il M5s che ha la sua candidata.

Il Movimento 5 stelle ha optato per Rossella Rendina, lei è stata “scelta” attraverso la piattaforma Rousseau. In realtà era l’unica candidata grillina ad avere i requisiti richiesti, quindi c’era poco da scegliere.

Il centrodestra ha candidato Maurizio Leo, un ex deputato della defunta Alleanza Nazionale (An), e membro della giunta comunale Alemanno del 2011. Lo sostengono Maurizio Gasparri e Giorgia Meloni.

Da segnalare anche il Partito Comunista che candida il suo segretario Marco Rizzo e Potere al popolo che candida Elisabetta Canitano, ginecologa. Il Popolo della famiglia ha invece candidato Mario Adinolfi e il movimento europeo Volt Luca Maria Lo Muzio.

Suppletive Roma, Quartieri chiamati al voto ed elenco dei seggi elettorali

Praticamente tutto il centro di Roma è chiamato al voto in questa tornata di suppletive. L’elenco dei quartieri è il seguente:

Esquilino, Ludovisi, Sallustiano, Castro Pretorio, I Monti, Celio, Ripa, S. Saba, Testaccio, Regola, S. Eustachio, Campitelli, Pigna, S. Angelo, Trastevere, Borgo, Trionfale, Trevi, Colonna, Campo Marzio, Ponte, Parione, Prati, Della Vittoria, Flaminio.

L’elenco completo dei seggi è disponibile sul sito web del Comune di Roma, con tanto di indirizzo.