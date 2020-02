Telefonata tra Putin e Macron sull'escalation nella provincia siriana di Idlib

La conversazione è stata avviata su richiesta dell'Eliseo.

I due leader hanno discusso la situazione in Siria sullo sfondo dell'escalation nella provincia di Idlib.

"Vladimir Putin ha informato il presidente francese delle misure adottate per combattere i terroristi in Siria nordoccidentale. Sono state anche toccate le questioni relative alla situazione umanitaria nell'area", si afferma nella nota del Cremlino.

Putin ha inoltre osservato che tutti gli aspetti rilevanti della normalizzazione della crisi siriana dovrebbero essere sostanzialmente discussi a Mosca durante l'incontro previsto a breve con la parte turca.

Telefonata tra Rouhani e Putin

Il capo di Stato russo Vladimir Putin e il presidente iraniano Hassan Rouhani hanno discusso la situazione in Siria nel contesto delle tensioni nella zona di de-escalation di Idlib, ha comunicato oggi l'ufficio stampa del Cremlino.

Presidenti di Iran e Turchia hanno discusso situazione ad Idlib

Durante la telefonata tra Erdogan e Rouhani, la parte turca si è espressa a favore della necessità di continuare la cooperazione con Iran e Russia per raggiungere la normalizzazione in Siria.

"La questione di Idlib, data la concentrazione di pericolosi terroristi e la salvaguardia delle vite degli abitanti innocenti in questa regione, è molto complicata. Da un lato occorre proteggere le vite delle persone e, dall'altro, sradicare i terroristi", ha detto Rouhani al presidente turco.

Escalation ad Idlib

La situazione ad Idlib si è aggravata dopo che i terroristi del gruppo fondamentalista Tahrir al-Sham il 27 febbraio hanno avviato un'offensiva su vasta scala contro le posizioni delle forze governative siriane. L'esercito siriano ha reagito al fuoco ostile. Secondo il ministero della Difesa russo, sono stati bombardati anche soldati turchi, che però non avrebbero dovuto trovarsi in questa area.

Nei bombardamenti dell'esercito siriano 33 militari turchi sono stati uccisi, più di 30 sono rimasti feriti. Immediatamente dopo aver ricevuto informazioni sui militari turchi colpiti, la parte russa ha intrapreso le misure per un completo cessate il fuoco da parte delle truppe siriane e si è assicurata l'evacuazione sicura dei militari turchi morti e feriti in Turchia. Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che i velivoli delle forze aerospaziali russe non sono stati operativi in quest'area.

In precedenza oggi, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato di aver chiesto al presidente russo Vladimir Putin di lasciare Ankara "uno contro uno" con le forze armate siriane nel conflitto ad Idlib. Erdogan ha anche affermato che il numero di soldati turchi uccisi in un attacco aereo dall'esercito siriano ad Idlib è aumentato a 36.