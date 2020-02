Per Segretario Onu escalation ad Idlib è la più allarmante dell'intero conflitto siriano

Ha indicato che nei giorni scorsi aveva ripetutamente messo in guardia dal pericolo di un'escalation delle ostilità in Siria nordoccidentale.

"Temo che, visti gli eventi delle ultime 24 ore, abbiamo raggiunto questo punto. E' uno dei momenti più allarmanti dell'intero periodo del conflitto siriano", ha detto Guterres ai giornalisti.

Secondo il Segretario delle Nazioni Unite, ora più che mai occorre "il cessate il fuoco immediato prima che la situazione sfugga di mano".

"In tutti i miei contatti con chi è coinvolto, ho dato un semplice messaggio: allontanarsi dal limite oltre il quale ci sarà un'ulteriore escalation. Ribadisco anche la mia richiesta di protezione dei civili", ha detto.

Guterres ha dichiarato di essere in stretto contatto con Russia e Turchia ed ha inoltre insistentemente chiesto la fine delle operazioni militari.

"Fino a quando non avremo raggiunto questo obiettivo. Ma mi auguro di poter raggiungere questo obiettivo nel prossimo futuro", ha concluso.

Escalation ad Idlib

La situazione ad Idlib si è aggravata dopo che i terroristi del gruppo fondamentalista Tahrir al-Sham il 27 febbraio hanno avviato un'offensiva su vasta scala contro le posizioni delle forze governative siriane. L'esercito siriano ha reagito al fuoco ostile. Secondo il ministero della Difesa russo, sono stati bombardati anche soldati turchi, che però non avrebbero dovuto trovarsi in questa area.

Nei bombardamenti dell'esercito siriano 33 militari turchi sono stati uccisi, più di 30 sono rimasti feriti. Immediatamente dopo aver ricevuto informazioni sui militari turchi colpiti, la parte russa ha intrapreso le misure per un completo cessate il fuoco da parte delle truppe siriane e si è assicurata l'evacuazione sicura dei militari turchi morti e feriti in Turchia. Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che i velivoli delle forze aerospaziali russe non sono stati operativi in quest'area.