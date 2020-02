Sondaggi politici: Fratelli d'Italia pronti a sorpassare M5S

All'interno del quadro politico, che resta pressoché identico, emerge la costante crescita del partito di Giorgia Meloni, alle spalle del movimento, che non riesce ad uscire dalla crisi dei consensi.

Frena la Lega, ma Fratelli d'Italia galoppa e si prepara al sorpasso del terzo partito, il M5S, che resta fermo rispetto alle precedenti rilevazioni. Il PD cresce di poco e si consolida sopra la soglia psicologica del 20%. Lo rivela un sondaggio condotto da Youtrend per Agi.

Il partito di Matteo Salvini rallenta ma resta primo partito, con il 30,2%, mantenendo un distacco di quasi 10 punti dal Pd, che cresce dello 0,2% raggiungendo il 20,8% dei consensi.

Il M5S non riesce a uscire dal pantano della crisi di consensi in cui è caduto e resta al 14,3%. Lo tallona il partito di Giorgia Meloni che cresce di 0,7% e si porta al 12,2%, poco più di due punti dietro. In lieve calo Forza Italia che perde lo 0,3% scende al 6% e Italia viva al 4%.

Al secondo posto si collocano i dem staccati di poco meno di 10 punti: lieve risalita dello 0,2% fino al 20,8. Il M5s fermo al 14,3 per cento, mentre sono in flessione Forza Italia e Italia Viva che perdono lo 0,3% portandosi rispettivamente al 6% e al 4%. La Sinistra cresce e si porta al 2,9%.

Complessivamente le forze del governo giallorosso crescono di un decimale, portandosi al 42%, ma restano sempre sotto le forze di opposizione, che assieme oltrepassano il 49% dei consensi. Infine il dato dei partiti minori: crescono La Sinistra (2,9%), Azione di Calenda (2,2%) e +Europa (2,0%). Giù i Verdi all'1,9%.