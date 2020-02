Coronavirus, Conte: "Limitazioni agli italiani all'estero non sono accettabili"

Per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "non sono accettabili" le limitazioni introdotte da alcuni Paesi nei confronti dei nostri connazionali:

"Noi stiamo adottando una linea di massimo rigore e di trasparenza. Ieri c'e' stata una proficua riunione tra Speranza ed i suoi omologhi Ue, di massima condivisione e con massima trasparenza sui dati e oggi ho avuto una telefonata con Sebastian Kurz che ha apprezzato molto le misure che stiamo attuando", ha spiegato il premier.

In questi giorni, in seguito allo scoppio dell'emergenza sanitaria relativa al COVID-19, diversi Paesi hanno adottato delle misure di controllo straordinarie per i passeggeri italiani in arrivo e hanno sconsigliato ai propri cittadini di recarsi nel Bel Paese.

Tutto è cominciato due giorni fa, con il velivolo di Alitalia bloccato alle Mauritius per paura del coronavirus e costretto al rientro in Italia. Dopo Argentina e Paraguay, che hanno annunciato maggiori verifiche negli aeroporti, oggi anche USA, Francia e Russia si sono mosse in questa direzione, sconsigliando i viaggi in Italia.