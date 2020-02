Arabia Saudita annuncia istituzione ministeri degli Investimenti e del Turismo e lo Sport

Con un'ordinamento del monarca, l’ex ministro dell’Energia Khalid al Falih avrà una carica come ministro degli Investimenti, il predecessore di cui era l’Ufficio Generale per gli Investimenti. Al Falih torna ad essere un dirigente statale dopo sei mesi di pausa. Nello scorso settembre è stato sostituito alla sua carica dal figlio del re, principe Abdulaziz bin Salman. In quel periodo al Falih ha perso anche il suo posto nel consiglio amministrativo della compagnia statale di idrocarburi Saudi Aramco. Per via dell'instaurazione del nuovo ministero il ministero del Commercio e degli Investimenti cambia il nome, ed ora è diventato il ministero del Commercio.

Avranno il nuovo status anche gli uffici per lo sport e il turismo e quello per il patrimonio nazionale: i dirigenti nei dicasteri neonati saranno Turki bin Faisal e Ahmed Al-Khateeb corrispettivamente.

Il ministero del Servizio Civile ed il ministero del Lavoro e dello Sviluppo Sociale sono stati trasformati nel ministero delle Risorse Umane e dello Sviluppo Sociale.

Nello scorso settembre l’Arabia Saudita ha iniziato a rilasciare i visti turistici anche a coloro che si recano nel Regno non per il turismo religioso.