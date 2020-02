Napoli al voto per l’elezione suppletiva del Senato. Centrodestra alla conquista del senatore

In corso a Napoli l'elezione suppletiva del Senato per eleggere un nuovo senatore. Centrodestra e centrosinistra si contendono il seggio per contare su un voto in più.

A Napoli si sta svolgendo in queste ore l’elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 7 della Regione Campania. Sono chiamati al voto i cittadini di 13 tra i più popolosi quartieri della città, tra cui il Vomero, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio, Scampia e Barra.

Napoli vota per sostituire il defunto senatore Franco Ortolani del M5s, deceduto lo scorso 23 novembre 2019.

Si voterà solo oggi domenica 23 febbraio dalle ore 7:00 alle ore 23:00. Il Comune di Napoli ha predisposto un’apposita sezione del sito web per fornire tutte le informazioni necessarie, comprese le modalità per richiedere la nuova tessera elettorale per quanti ne avessero bisogno.

I candidati

Cinque i candidati presentati dai partiti politici nazionali e di estrazione locale. Il centrodestra si è presentato unito con il candidato Guangi Salvatore in rappresentanza di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Mentre il centrosinistra, senza simboli di partito, si schiera al fianco dell’ex giornalista della Rai Alessandro Ruotolo. Il Movimento 5 stelle candida Luigi Napolitano e Potere al popolo candida Aragno Giuseppe. Infine Rinascimento partenopeo candida Riccardo Guarino.

Una elezione strategica sul piano nazionale

Sul piano nazionale questa elezione suppletiva di Napoli ha una importanza strategica, perché al Senato la differenza di seggi tra maggioranza e opposizione è risicata. Avere un voto in più su cui contare, sia per la maggioranza che per l’opposizione, è strategico.

Il voto acquisisce maggiore rilevanza, se si considera che a Terni, il giorno 8 marzo, si voterà per eleggere un altro senatore, il quale dovrà coprire la vacanza nel collegio Umbria 2.

A Roma, giusto una settimana prima, l’1 marzo, si voterà per l’elezione di un deputato nel collegio Lazio 1.