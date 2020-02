Clint Eastwood annuncia sostegno a candidatura di Bloomberg

Il leggendario attore ed ex sostenitore del partito repubblicano Clint Eastwood ha espresso il suo sostegno alla campagna presidenziale dell'ex sindaco di New York Michael Bloomberg sabato, rilevando che Trump avrebbe potuto essere "più gentile" in ufficio.

L'attore ha rivelato il suo pensiero in un'intervista con il Wall Street Journal, dicendo che secondo la sua opinione "la cosa migliore che potremmo fare è solo far entrare Mike Bloomberg".

Eastwood, che si è descritto come un libertario che ha "rispetto per le idee degli altri ed è disposto a imparare costantemente", ha detto che ci sono "certe cose" che Trump ha fatto durante la sua presidenza che approva, ma che tuttavia Trump avrebbe dovuto agire "in un modo più gentile, senza twittare e chiamare per nome delle persone".

"Vorrei personalmente che (Trump) non si fosse abbassato a quel livello", ha aggiunto Eastwood.

Eastwood era precedentemente noto per essere un sostenitore del Congresso dei Repubblicani di Hollywood, soprattutto dopo aver tenuto un discorso alla Convention nazionale repubblicana del 2012, condannando il presidente Obama. Ha anche appoggiato Trump nel 2016, difendendo il presidente durante la sua campagna contro le critiche sulla sua retorica.

"Dovrei sostenere Trump... sapete, perché ha dichiarato che seguirà le orme di Obama. Ci sono stati affari troppo divertenti su entrambi i lati della navata. “sta facendo un sacco di grana da quando è in politica. Io la grana l’ho spesa per fare il politico. Sono sicuro che anche Ronald Reagan ci abbia rimesso per fare il politico”.

Ha anche discusso del movimento #MeToo, osservando che il comportamento predatorio sessuale è stato "molto prolifico" nell'industria cinematografica, risalente agli anni '40, osservando che rispetta le donne che "si oppongono alle persone che cercano favori sessuali ".