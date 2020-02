Sondaggi politici, per contrastare calo M5s previsto ritorno Di Battista dall’Iran

Nuovi sondaggi politici aggiornati indicano il M5s in forte sofferenza. Per risolvere le sorti grilline, ecco in arrivo Alessandro Di Battista dall'Iran dove ha appena concluso il suo reportage umanitario.

I sondaggi politici degli ultimi mesi ci raccontano ormai di una situazione cristallizata, con la Lega primo partito tra il 30% e il 32%, il Pd poco sopra il 20% e Fratelli d’Italia pronta a scavalcare con un ultimo balzo felino il Movimento 5 stelle sempre meno presente sulla scena politica.

Secondo gli analisti politici l’uscita di scena di Luigi Di Maio non ha fatto per nulla bene ai grillini e forse, la comparsata di Di Maio che annunciava la manifestazione del 15 febbraio e la sua presenza sul palco il giorno della mini manifestazione anticasta, è stato una presa d’atto del passo falso commesso.

Lasciare il M5s senza un capo politico a pochi giorni dalle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria, in una fase di crisi di governo di fatto – con Conte e Renzi ai ferri corti –, è stata una scelta a dir poco inconsueta per un partito.

Anche il Pd, che aveva annunciato lo scioglimento sembra essere rinsavito e Zingaretti non ne ha più parlato, sperando che le cronache se lo dimenticassero.

Il ritorno di Alessandro Di Battista

Alessandro Di Battista a gennaio, in un lungo post Facebook, aveva lasciato intendere che non sarebbe tornato in politica, che lui lo aveva già detto nel 2012 che voleva fare “una legislatura e poi” voleva tornare alla sua vita e cioè fare il viaggiatore, scrivere e realizzare reportage per lavoro. Proprio come ha fatto negli ultimi mesi in Iran.

Ora, secondo varie ricostruzioni dei principali quotidiani nazionali, Alessandro Di Battista, a un mese e mezzo da quel post Facebook sarebbe invece pronto a reindossare la casacca grillina, a indossare i panni del capo politico, ma non da solo, accompagnato da Chiara Appendino sindaco del Comune di Torino.

E come tornerebbe sulle sue decisioni Di Battista? Con un suo programma e alle sue condizioni.

Tornando al sondaggio politico

Tornando al sondaggio politico da cui eravamo partiti, segnaliamo che Forza Italia è stabile al 5,9% dei consensi elettorali e che Italia Viva di Matteo Renzi resiste al 4,1%.