Matteo Salvini, richiesta udienza per caso nave Gregoretti

Chiesta la fissazione dell'udienza preliminare per il processo che riguarda Salvini e il caso della nave Gregoretti. Ora si attende che il presidente dei Gip di Catania stabilisca la data.

La Procura di Catania ha richiesto che venga fissata la data per l’udienza preliminare per il caso della nave Gregoretti che vede indagato il senatore Matteo Salvini per ritardato sbarco dei migranti, quando era ministro dell’Interno.

La richiesta, scrive l’Ansa, è stata depositata nella segreteria del Giudice per le indagini preliminari.

Il presidente dei Gip di Catania, Nunzio Sarpietro, studia il fascicolo per decidere la sua assegnazione. Non vi è al momento una data fissata.

Salvini: processatemi

Ricordiamo che Matteo Salvini ha praticamente chiesto al Senato di essere processato, non essendosi opposto con i suoi parlamentari alla richiesta avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania alla Giunta per le autorizzazioni del Senato.

Salvini aveva chiesto ai suoi di votare a favore del processo in giunta e poi l’astensione in Senato.

I suoi avvocati gli avevano sconsigliato di affrontare il processo ma lui ha chiamato a raccolta tutti gli italiani e chiesto, attraverso un appello, agli avvocati italiani di difenderlo in tribunale.

Il tour elettorale di Salvini

Intanto Salvini è a Chieti, in Abruzzo, città dove ha trovato addirittura una piccola fan che gli ha regalato un disegno in cui gli scrive di volerlo tanto bene. Su Facebook Salvini non nasconde l’emozione.