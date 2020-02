Paolo Gentiloni, Commissario agli Affari economici Ue, interviene sulla crisi di governo in Italia e si mostra fiducioso: non ci sarà nessuna caduta dell'attuale governo.

Secondo il Commissario agli Affari Economici dell’UE Paolo Gentiloni in Italia non ci sarà alcuna crisi di Governo. Lo dice giungendo al vertice del Partito socialista europeo che precede l’importante vertice straordinario del Consiglio europeo che dovrà discutere del bilancio UE 2021 – 2027, per il quale si va verso un rinvio di ogni decisione.

"Non credo che ci siano crisi di governo all'orizzonte. Penso sia importante concentrarsi sui problemi del futuro, e per essere impegnati su questo c'è bisogno di un accordo sul bilancio europeo".

La telenovelas italiana prosegue

In Italia intanto prosegue la “telenovelas” tra Matteo Renzi (così egli stesso l’ha definita) e il premier Giuseppe Conte.

Forse la settimana prossima l’epilogo dopo la richiesta da parte di Renzi di un incontro personale con Conte, a cui il leader di Italia Viva vorrà presentare la sua riforma della prescrizione e il piano per far ripartire l’Italia. Un piano che verte tutto sul rilancio degli investimenti nelle infrastrutture.

Ma Renzi vuole proporre a Conte anche il modello del “sindaco d’Italia”, ovvero la riforma costituzionale che permetta agli italiani di eleggere direttamente il presidente del Consiglio, oggi nominato dal presidente della Repubblica (Art. 92, comma 2 della Costituzione italiana).

Una proposta che Renzi già in passato aveva lanciato ma senza trovare i favori di altri partiti politici.