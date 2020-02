Conte: una cura da cavallo per promuovere la crescita del Paese

Il Premier Conte prende posizione sui tavoli di lavoro che si stanno svolgendo in questi giorni a Palazzo Chigi, commentando la sua intenzione di trovare una "cura da cavallo" per far ripartire la crescita dell'Italia.

Con il tavolo di lavoro di ieri a Palazzo Chigi è proseguita la fase di confronto tra le forze di maggioranza per il rilancio dell’azione di Governo. Oggi il Premier Giuseppe Conte ha presieduto in Senato (ore 9.30) e alla Camera (ore 16) per delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo straordinario del 20 febbraio. Nel primo pomeriggio, a Palazzo Chigi, ha partecipato alla firma del Protocollo d’intesa fra la Presidenza del Consiglio e la Banca Europea per gli Investimenti.

"Siamo in questi giorni concentrati sull’azione di governo, i titoli dei giornali non mi appassionano. Abbiamo trovato un clima positivo ai tavoli di lavoro (per l'agenda 2023, ndr). [...] Mi prendo solo qualche giorno, perché il paese non può aspettare, per lanciare una cura da cavallo per il sistema Italia che non può crescere con questi numeri, non può essere fanalino di coda. Dobbiamo lavorare tutti per far crescere questo sistema" ha dichiarato il Presidente del Consiglio Conte in risposta ai giornalisti che gli hanno chiesto se chiederà una verifica in Parlamento.

La reazione di Salvini

"Se hanno dignità e coerenza dicano 'ci abbiamo provato, sono cinque mesi che siamo lì, non andiamo d'accordo su nulla tranne che sul fatto che ci sta antipatico Salvinì, sfiducino questo governo e si vada alle elezioni. Renzi sta minacciando la sfiducia ormai da mesi. Vi rendete conto del fatto che 60 milioni di italiani devono guardare Porta a Porta per capire che umore ha Renzi e come reagisce Conte? Mi aspetto che mettano fine ad un governo senza senso", risponde Salvini da Napoli.

Ieri incontro a Roma tra i ministri Lavrov e Shoigu che si sono recati a Palazzo Chigi per un incontro con il premier Conte per discutere della crisi libica e dei rapporti commerciali fra i due paesi.