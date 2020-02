Sondaggi politici, il governo non piace al 65% degli italiani, fiducia ai minimi storici

Precipita la fiducia nel governo Conte, dopo le fibrillazioni all'interno della maggioranza sulla prescrizione. Lo scontro tra Matteo Renzi e il premier Conte e i continui ultimatum di Italia Viva, non solo minano alla stabilità dell'esecutivo ma hanno innalzato al 65% la quota di quanti hanno un'opinione negativa del governo giallo-rosso.

Secondo quanto rileva il sondaggio di Ixè realizzato il 18 febbraio per il programma Cartabianca, il 38% degli italiani ha "poca fiducia", mentre il 27% non ha "nessuna fiducia". Il 29% ha "abbastanza fiducia", mentre solo il 6% ne ha molta, per un totale del 35% di intervistati con opinione positiva.

Il quadro dei partiti politici

Lo scenario politico resta pressoché inalterato con la Lega primo partito con il 27,5%. Si riduce la forbice con il Partito Democratico, in recupero dello 0,4%. che raggiunge il 20,5%.

Il Movimento 5 Stelle resta al di sotto del 15%, inseguito da Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, che con lo 0,2% in più si attesta al 12,9%, a due punti esatti di distanza.

Forza Italia cresce di 0,2 punti e si porta al 6,9%, mentre Italia Viva non sfonda e resta confinato sotto la soglia del 5, con un magro 3%.

Per quanto riguarda i partiti più piccoli, si rileva la crescita de La Sinistra, che si porta al 3,2%, seguita +Europa al 2,8%. Gli altri partiti restano al di sotto della soglia del 2%.

Il consenso dei leader

Dal sondaggio emerge anche che il premier Giuseppe Conte è il leader che ispira più fiducia. A ritenerlo affidabile è il 39% degli italiani. Lo segue Giorgia Meloni, che in questi mesi ha compiuto un enorme balzo in avanti e si è portata al 33% dei consensi, superando Matteo Salvini che con il 31% è in terza posizione.

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti è sostenuto dal 27% degli elettori, mentre continua il calo di consensi verso Silvio Berlusconi (18%).Agli ultimi posti Luigi Di Maio e Matteo Renzi, con il 19% e il 13% della fiducia degli elettori.