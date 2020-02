Italia-Russia, per Shoigu importante ristabilire i contatti tra gli eserciti dei due Paesi

Il ministro della Difesa russo, Sergey Shoigu, in occasione dei colloqui con il proprio omologo italiano Lorenzo Guerini, ha attribuito una grande importanza al ristabilire dei contatti regolari tra i vertici delle forze armate dei due Paesi.

"Consideriamo il nostro dialogo un elemento molto importante per il rafforzamento delle relazioni tra i ministeri della Difesa di Russia e Italia. Diamo particolare importanza al ristabilire dei contatti regolari tra i vertici militari, e tra delegazioni a diversi livelli, visite di unità navali e aeree, oltre al tenere dei colloqui ad alto livello per discutere le questioni legate alla Difesa", ha spiegato il ministro.

Nel corso dell'incontro, Shoigu ha ribadito il ruolo dell'Italia come partner per la Russia, sottolineando la propria volontà di superare questo momento non semplicissimo dal punto di vista della collaborazione militare:

"L'Italia è un nostro partner fidato e di lungo periodo. Ora, in realtà, la collaborazione militare tra i nostri Paesi vive un momento non semplicissimo, sebbene la motivazione di ciò non sia in nessun modo legata alle nostre relazioni bilaterali", ha constatato Shoigu.

Il funzionario russo ha infine sottolineato che la "situazione in Europa oggi non è semplice, pertanto a volte è necessario recuperare le relazioni tra i nostri Paesi per il rafforzamento della fiducia e la stabilizzazione della situazione in Europa".

L'incontro nel formato 2+2 a Roma

I ministri degli Esteri e della Difesa di Italia e Russia si sono incontrati questo martedì a Roma, per un nuovo summit bilaterale nel formato 2+2.

Sul tavolo le questioni della stabilità strategica, del controllo sugli armamenti, delle relazioni tra Russia e NATO; sarà inoltre fatto un punto della situazione sulle questioni siriana e libica.