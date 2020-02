Ex nazisti rifugiati in Canada devono essere processati per crimini di guerra - Ambasciata russa

In precedenza il Comitato Investigativo della Federazione Russa aveva chiesto al Canada di fornire i fascicoli dei processi contro Helmut Oberlander, un ex traduttore di un commando di Ss, esecutore di un eccidio di orfani nella città sovietica di Yeysk (oggi in Russia) nel 1942. Secondo le indagini, Oberlander lavorava come traduttore nella divisione SS-10 "sotto la direzione del dottor Kurt Christmann, dotata di camere a gas mobili.

"La posizione della Russia è ben nota: i criminali di guerra nazisti ed i collaboratori dei nazisti, compresi quelli che si sono rifugiati in Canada per sfuggire alla giustizia, dovrebbero essere puniti a prescindere dall'età per le atrocità commesse in cui sono stati coinvolti. I crimini nazisti non vanno in prescrizione", - ha detto l'interlocutore dell'agenzia.

Il Comitato Investigativo della Russia si è rivolto al Canada dopo che Sputnik ha pubblicato documenti d'archivio sul massacro di orfani da parte delle Ss ad Yeysk nel 1942 lo scorso autunno. Oberlander, di nazionalità tedesca nato in Ucraina, ha sostenuto di non aver partecipato ai crimini contro i civili.

Finora il ministero della Giustizia del Canada non ha confermato o smentito ufficialmente di aver ricevuto la richiesta delle autorità giudiziarie russe, riferendosi all'accordo di assistenza giudiziaria reciproca, in base al quale tali richieste sono riservate.