Pd già pensa alle comunali di Bologna: avvocato di Rackete vuole candidarsi

L'avvocato di Carola Rackete, attivista per i diritti civili, potrebbe candidarsi quale sindaco di Bologna. Lei intanto accarezza l'idea e pensa alle primarie comunali del centrosinistra.

L’avvocato difensore di Carola Rackete, la comandante della Sea Watch arrestata per resistenza a nave da guerra e danneggiamento, potrebbe candidarsi alle comunali di Bologna del prossimo 2021.

Sì le elezioni sono molto lontane, ma Cathy La Torre, nata a Trapani nel 1980 e bolognese di adozione, l’idea di diventare sindaco di Bologna l’accarezza da tempo.

Lei a Bologna non è una sconosciuta, dal 2011 al 2016 è stata consigliera comunale e al quotidiano Il Giornale ha detto di conoscere bene la città.

La Torre ora fa l’avvocato dei diritti civili e anche l’attivista Lgbt. Ha fondato gaylex.it e si è fatta notare per aver indossato una volta una maglietta con la scritta ‘Frociaria di Stato’ utilizzando il font della Polizia di Stato.

La conosce bene anche Salvini, con il quale si è scontrata più volte per le idee decisamente contrapposte in molti ambiti.

Prima le primarie

Il Partito Democratico a Bologna si gioca ancora una volta molto dopo aver strappato per il rotto della cuffia la regione Emilia-Romagna a Salvini, grazie al supporto esterno del movimento delle Sardine.

E allora meglio pensarci per tempo a chi candidare a Bologna e magari organizzare delle belle primarie per far scegliere ai bolognesi il candidato che preferiscono.

Per La Torre le primarie potrebbero essere toste, perché tra i candidati ci sarà molto probabilmente anche l’assessore Pd Matteo Lepore, braccio destro dell’attuale sindaco Merola.

I consensi Lgbt e delle Sardine

Ma l’avvocato attivista potrebbe spuntarla se riuscisse a ingraziarsi le Sardine e i loro simpatizzanti, forte anche delle sue idee sui diritti civili: argomento che oggi va di moda in politica.

E poi La Torre potrebbe ottenere l’appoggio anche di Elly Schlein, neo consigliera regionale che di recente in una intervista ha dichiarato di essere bisessuale e di convivere con una donna al momento.

Presto a Bologna il sindaco potrebbe indossare la fascia arcobaleno.