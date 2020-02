Telefonata tra Putin e premier Conte: focus su Libia

Il presidente russo Vladimir Putin ha discusso in una conversazione telefonica con il premier italiano Giuseppe Conte della situazione in Libia: ha espresso interesse a proseguire il lavoro insieme, ha riferito l'ufficio stampa del Cremlino.

"Su iniziativa della parte italiana, è avvenuta una conversazione telefonica tra il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin e Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana", si afferma nella nota.

È stato riferito che Putin e Conte hanno avuto uno scambio di opinioni sulla situazione in Libia alla luce dell'attuazione dei risultati della conferenza internazionale di Berlino del 19 gennaio, incentrata sulla crisi libica. Putin ha sottolineato l'importanza di coordinare con tutte le parti libiche i parametri di un accordo in elaborazione in questi giorni attraverso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

"E' stato espresso interesse nel proseguimento del lavoro congiunto finalizzato a raggiungere una soluzione di lungo termine in Libia. Sono state toccate alcune questioni di cooperazione russo-italiana. Si è convenuto di continuare i contatti a vari livelli", si legge nella nota.

La situazione in Libia

Dopo il rovesciamento e l'assassinio di Muammar Gheddafi, avvenuti nel 2011, la Libia è piombata nel caos politico e nella guerra civile.

Oggi lo stato nordafricano è sostanzialmente spaccato in due: il parlamento eletto ad est, in Cirenaica, supportato dal maresciallo Haftar, e il governo riconosciuto dall'Onu di al-Sarraj a Tripoli, nella parte occidentale del Paese.