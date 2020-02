Meloni a Lamorgese, in Italia non c’è emergenza odio o razzismo

Giorgia Meloni di Fratellli d’Italia risponde al ministro dell’Interno Lamorgese che aveva messo in guardia da una emergenza odio e razzismo crescente in Italia.

Secondo Giorgia Meloni “in Italia non c’è alcuna emergenza odio. Tanto meno razzismo” e poi ricorda al ministro Lamorgese che anche lei è vittima di ogni genere di odi quotidiani, come ha testimoniato di recente in tribunale per difendersi da uno stalker di Caserta che l’aveva minacciata di portar via sua figlia.

E se emergenza odio c’è, prosegue Giorgia Meloni, allora la causa originaria è da ricercare nel Movimento 5 stelle che “fomenta l’odio sociale e politico fin dalla sua nascita”.

Le vere emergenze dell’Italia per Giorgia Meloni

Le vere emergenze dell’Italia sono la mancanza di lavoro, la malasanità, l’immigrazione clandestina e la mafia, prosegue Meloni riprendendo la medesima risposta data da Matteo Salvini a Lamorgese sullo stesso argomento.

I miliziani islamisti filo turchi in Italia

Meloni via Facebook preferisce concentrarsi su una inchiesta che sarebbe stata condotta da un quotidiano online romano, TPI, secondo il quale in Italia a bordo dei barconi ci sarebbero anche “miliziani islamisti filo turchi”.

“Già in passato i servizi segreti di mezzo mondo hanno segnalato il rischio di infiltrazioni di terroristi e combattenti tra gli immigrati illegali trasportati dalle ONG”.

Scrive ancora Giorgia Meloni su Facebook e quindi propone la sua nota soluzione al problema:

“Fermare l’immigrazione illegale di massa è anche una questione di sicurezza nazionale. Basta perdere tempo: serve subito un blocco navale al largo della Libia per impedire la partenza dei barconi, fermare le morti in mare e proteggere l’Italia”.