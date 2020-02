Macron: imprescindibile ripristinare fiducia verso Russia per progetto sicurezza europeo

Un progetto di sicurezza in Europa non può essere realizzato senza una concezione volta al ripristino della fiducia nei confronti della Russia, ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron.

"Prima di tutto gli europei devono determinare quali sono i loro interessi e decidere da soli quello che è necessario per l'Europa. Non può inoltre esistere un progetto di difesa e sicurezza dei cittadini europei senza una visione politica volta a ripristinare gradualmente la fiducia verso la Russia", ha detto Macron tenendo un discorso sulla strategia di difesa e deterrenza nucleare presso l'istituto di istruzione militare superiore di École in Francia.

"Porto avanti questo progetto (sulla sicurezza in Europa - ndr) con grandi richieste. Mi aspetto dalla Russia che sia un partecipante costruttivo alla nostra sicurezza comune", ha sottolineato.

Secondo Macron, non ci si può accontentare di un dialogo "impoverito" con la Federazione Russa, mentre d'altra parte "il numero di sfide alla sicurezza che devono essere discusse con Mosca cresce".

Il presidente francese ha ripetutamente espresso l'idea della necessità di condurre un dialogo con la Russia per garantire la sicurezza in Europa.

A sua volta dalla Russia hanno ripetutamente affermato che Mosca ha seguito e persegue una politica estera multi-vettoriale ed è aperta al dialogo.